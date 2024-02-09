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Yetkisiz saç ekim merkezine operasyon: 2 gözaltı var

Yetkisiz saç ekim merkezine operasyon: 2 gözaltı var
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Antalya'nın Kemer ilçesinde yetkisiz saç ekimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da Göynük Mahallesi’nde özel bir poliklinikte yetkisiz saç ekimi yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. ve O.Ç. gözaltına alındı.

Antalya İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "yetkisiz sağlık hizmeti vermek"ten mühürlenen poliklinikteki acil müdahale, dinlenme, saç yıkama alanı ve ameliyathanede bulunan tıbbı malzemelere el konuldu.

Etiketler yetkisiz saç ekim merkezi saç ekim merkezi operasyon gözaltı
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