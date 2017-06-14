YİBO'da görevli öğretmene 'cinsel istismar' tutuklaması

Okulda bir yıldır görev yapan branş öğretmeni H.K.'nın süpheli davranışları ve öğrencilerle ilişkisinden şüphelenen okul müdürü, öğretmeni takibe alıp yetkililere bilgi verdi. Bunun üzerine öğretmenin görev yeri değiştirilerek Van'daki bir okula gönderildi.



Okul müdürü rehber öğretmene, öğrencileri takip edip, konuşmasını istedi. Bir öğrencinin anlatımıyla okuldaki cinsel istismar olayı ortaya çıktı.



Öğretmen H.K.'nin cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 3 öğrenci, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki Çocuk İzleme Merkezi'ne sevk edildi. Psikologlar gözetiminde öğrencilerin ifadelerinin alınmasının ardından, hakkında cinsel istismar soruşturması başlatılan öğretmen H.K. gözaltına alındı.



Sorgusunda suçlamaları reddeden öğretmen H.K. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VAN BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürpınar İlçesi'nde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda 3 erkek çocuğa cinsel istismar olayı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Olay hakkında başlatılan soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"22 Mayıs 2017 tarihinde ilimiz Gürpınar ilçesinde yatılı okuyan erkek öğrencilerin, öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin kamuoyuna da yansıyan olayda, Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mayıs'ta Van ili Gürpınar ilçesine bağlı Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan 2 öğrencinin öğretmenlerine müracaat ederek aynı okulda 2017 yılı mart ayında Türkçe öğretmeni olarak görev yapan H.K.'nın kendilerini taciz ettiklerini beyan etmeleri üzerine, olayla ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturmaya başlanılmış olup tacize mağdur kalan erkek çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadelerine müteakiben, şüpheli H.K., hakkında alınan arama kararına istinaden, 23 Mayıs tarihinde ikametinde arama yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K., 24 Mayıs'ta Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Gürpınar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmiştir. Bahse konu olay hakkında, soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur."