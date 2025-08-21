Türkiye'yi sarsacak çok ağır iddia: ''Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, 'Ak toroslar çetesi' olarak tanımladığı yapılanmaya "İnsan içine çıkamayacak durumdasınız. Ben de teker teker hepinizi takip etmeye devam edeceğim" diyerek meydan okudu. Özel, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ilişkin soruyu ise "Ak Parti gibi bir organize kötülük örgütünün içine sığınmış. Allah kimseyi Özlem Çerçioğlu'nun durumuna düşürmesin" sözleriyle yanıtladı.

Özel, "Biz her gün daha da kalabalıklaşıyoruz, onların dizi titriyor. Erdoğan yalnızlaşıyor. Ak Toroslar çetesinin çileli günleri başladı." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit... Alsana o Mehmet'i içeri.

Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden?

Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler? Bu devlet sizi dağıtmazsa hesabı hep beraber verirsiniz. Ak toroslara meydan okuyoruz. Yiğitseniz yazın iddianameyi. Yazamıyorsunuz. O kadar çok yalana, kirli ilişkilere bulaştınız ki... Ak Toroslar çetesi odalarınızda tutuklusunuz.

Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı vakadır. Buradaki insanlar bir milim eğilmediler. Özlem Çerçioğlu, buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan biri.

Gözünün içine bakarak sordum, senin korktuğun bir şey var mı diye. Korkuyoruz tabii diyor. Hatan, kusurun var mı, yoksa arkandayım dedim. O korktu gitti.

AK Partili olunca hapisten kurtuldu. Çerçioğlu kendine güvenmek yerine namertliğe başvurdu. Suçu günahı bağımsız mahkemelerde ispatlanır. Çerçioğlu açıklayabileceği bir şey varsa açıklasın. Kimseye kara çalmasın. Düne kadar iyi dediğine, beni İzmir'e aday yap, yerime bu arkadaşı yap dediği kişiye laf söylüyor.



İmamoğlu'nun "Tutuklanmam terörsüz Türkiye sürecine en büyük kumpas" ifadelerini değerlendiren Özel, "Aynı kanaati paylaşıyorum. Bu konuda çok net bir şey var; Türkiye'de bir terörsüz Türkiye süreci yaşanacak, örgüt silah bırakacak ve yasal düzenlemeler yapılacak. bu sırada İmamoğlu o davadan tutuklu değil ama o davadan tutuklu arkadaşları ziyaret ettim. Kimi geçmişte DEM kökenli veya bunları Belediye Meclisi'ne yazmışız da bu şekilde Kürtlerden oy almaya kalkmışız... Açık açık dedik. Kent uzlaşısı dedik." dedi.