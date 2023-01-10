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Yıllık izindeki uzman çavuştan acı haber

Yıllık izindeki uzman çavuştan acı haber
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Kahramanmaraş'ta, yıllık izinde olduğu öğrenilen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Göksun ilçesi Göynük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Resul K. (22) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden S.K. (48) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Yaralanan Resul K., ambulansla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Resul K.'un yıllık izinde olduğu belirtilirken, TIR şoförü S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA

Etiketler kahramanmaraş uzman çavuş trafik kazası
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