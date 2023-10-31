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Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu

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Türkiye Aydın'daki bir KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında kaybettiği kız öğrencinin yasını tutarken bu sefer de Ordu'daki bir KYK yurdunda asansör faciası yaşandı: Öğrenciler kıl payı kurtuldu, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efkaf Mahallesi'nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5'inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4'üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

İHA

Etiketler asansör ordu kyk yurdu kyk yurdunda asansör faciası
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