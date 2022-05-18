Yine Esenyurt, yine dehşet! 4 bin TL alacağı için dehşet saçtı!

İstanbul Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen adam, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt'ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, M.Ç.'e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi. Bu duruma kızan M.Ç., eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden M.Ç., elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada M.Ç. de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.

Dehşet anları kamerada

Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren M.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi M.Ç.'den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.