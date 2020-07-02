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  4. 02 Temmuz 2020 17:11

Yine kahrolduk! Bir çocuk daha ölü bulundu!

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedenine ulaşıldı. Melek, son 4 günde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üçüncü çocuk oldu.

Yine kahrolduk! Bir çocuk daha ölü bulundu!
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Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

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AA

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