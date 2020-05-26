Yine polis şiddeti! Polisin vatandaşa tekmesi kamerada!

Dün, Tekirdağ Çorlu’da bir grup polisin evinin önünde oturan yurttaşlara şiddet uygulayarak ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Çorlu’nun ardından İstanbul’daki birçok semtte de polisin yurttaşları darp ettiği görüntüler gündeme gelmişti.

Çorlu’da çekildiği iddia edilen başka bir görüntüde ise 3 sivil polisin bir yurttaşı yaka paça darp ederek ters kelepçeyle gözaltına aldığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üç sivil polis bir vatandaşın aracına copla vurduğu, yurttaşı araçtan çıkartıp darp ettiği görülüyor. Görüntülerde, yere yatırılan yurttaş ters kelepçeyle gözaltına alınıyor.