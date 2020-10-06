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  4. 06 Ekim 2020 11:28

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Adana'nın Pozantı ilçesinde 42 yolcusu bulunan otobüs, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden yolcular kendini dışarı attı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı!
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Şoförünün ismi açıklanmayan ve içerisinde 42 yolcunun bulunduğu 47 PB 749 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu’nda henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden görevliler, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, tahliye edilen yolcuları güvenli bir alana götürdü.

Soğutma çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

DHA

yangın , adana , yolcu otobüsü , pozantı
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