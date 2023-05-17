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Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev topuna dönüştü!

Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev topuna dönüştü!
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Elazığ’da seyir halindeki yolcu otobüsü biranda alev alev yanmaya başladı. Durum fark edilince yolcular tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır'dan Elazığ istikametine giden Hakan Narçiçeği yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Kinederiş Rampası mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

ALEV TOPUNU ARATMADI

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun sağındaki emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra yangın yayılırken otobüs alev topuna döndü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

 İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle nakledilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler yolcu otobüs elazığ yangın
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