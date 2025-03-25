Yolun ortasında telefonuyla oynarken kendisini metrelerce havada buldu
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Adana'da yolda telefona bakan genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Korkunç kaza anı ise sanieye saniye kameralara yansdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Erguvan Caddesi'nde elindeki telefona bakarak yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'ye sürücü A.Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı.
Çarpması etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralanırken kaza anları saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sürücü ise gözaltına alındı.
İHA
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