Yurt dışına kaçan suçlulara büyük darbe: 27'si kırmızı bültenle aranan 48 suçlu Türkiye'de

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü titiz takip sonuç verdi! Aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu, 27’si kırmızı bültenle aranan toplam 48 suçlu Türkiye’ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleriyle yürütülen ortak operasyonlar neticesinde, haklarında kırmızı bülten ve ulusal arama kararı bulunan 48 suçlunun Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Uluslararası Takip Meyvesini Verdi

Yurt dışına kaçan suçluların izini sürmek için Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM birimleri adeta seferber oldu. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, kırmızı bültenle aranan 27 kişi ile ulusal seviyede aranan 21 şahıs tek tek tespit edilerek yakalandı.

İade Rekoru Gürcistan’da

Getirilen suçluların ülkeler bazında dağılımı dikkat çekti. Aranan şahısların 31'i Gürcistan'dan Türkiye’ye teslim edilirken; 7'si Almanya, 2'si ise Yunanistan'dan getirildi. Listede ayrıca ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den iade edilen 1'er suçlu da yer alıyor.

Kırmızı bültenle aranan ve adalete teslim edilen isimlerin baş harfleri şu şekilde paylaşıldı:

Kırmızı Bülten (27 Kişi): C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K.
Ulusal Arama (21 Kişi): B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P.

İçişleri Bakanlığı: "Zehir Tacirlerini Getirmeye Devam Edeceğiz"

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı. Açıklamada, "Kahraman polislerimizi ve emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyoruz. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle iş birliğimiz devam edecek" denildi.

İHA

Etiketler kırmızı bülten iade türkiye suçlu suçlu iadesi Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol organize suç örgütü operasyon Zehir Tacirleri adalet bakanlığı
