3 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"Tükeniyorsunuz teslim olun"
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol