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3 terörist daha etkisiz hale getirildi

3 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Tükeniyorsunuz teslim olun"

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.

Etiketler içişleri bakanı süleyman soylu terör terörist pkk mehmetçik asker operasyon
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