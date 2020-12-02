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  3. 02 Aralık 2020 21:50

4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan ve 4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı. COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli grupların ele alındığı toplantı 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.

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