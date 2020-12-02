4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı. COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli grupların ele alındığı toplantı 4 saat sürdü. Toplantıya ilişkin yazılı açıklama bekleniyor.
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