41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü tutuklandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü Cihat Ö. tutuklandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü Cihat Ö. tutuklandı. Tutuklananların sayısı böylece 7’ye yükseldi.



14 Ekim’de Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada adliyeye sevk edilen Amasra TTK Müessese Müdürü Cihat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan, adliyedeki 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.