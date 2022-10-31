  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü tutuklandı

41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü tutuklandı

41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü tutuklandı
Güncelleme:

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü Cihat Ö. tutuklandı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği müessesenin müdürü Cihat Ö. tutuklandı. Tutuklananların sayısı böylece 7’ye yükseldi.

14 Ekim’de Amasra’da TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen faciada 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada adliyeye sevk edilen Amasra TTK Müessese Müdürü Cihat Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, iş güvenliği şube müdür vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, adliyedeki 8 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Etiketler BARTIN FACİA
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yollar ayrılıyor: İşte Mertens'in yeni adresi
İşte altılı masanın sır gibi sakladığı Cumhurbaşkanı adayı
Survivor Turabi'nin yarı çıplak paylaşımına tepki yağdı
Yolların efsanesi geri döndü! Her şeyi değiştirecek model ortaya çıktı
Şevval Şahin, Cadılar Bayramı kostümüyle olay oldu: Melek olmak isterken...
Fotoğraflar ABD'den değil Suudi Arabistan'dan! Cadılar Bayramı böyle kutlandı
UEFA'dan Trabzonspor'a kötü haber
Malatya'da korkutan deprem!
Zeynep Bastık kolejli tarzıyla dikkat çekti
Ekonomistten asgari ücret tahmini: 9 bin TL'yi aşabilir