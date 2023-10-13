5 bin liralık ek ikramiye ve kira sınırı komisyondan geçti

Yalnızca çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ek ikramiyeye ilişkin teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik kanun teklifine önergeyle eklendi ve düzenlemenin kabul edildi.

30 maddelik teklife, emeklilere bir defaya mahsus yapılacak 5 bin lira ödemeye ilişkin düzenleme de eklendi. Düzenleme, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığına mensup tüm emeklileri kapsayacak.

EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Emekli olup çalışmaya devam edenler ise bu ödemeden faydalanamayacak.

Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulunda yasalaşmasının ardından ödemeler, kasım ayının ilk yarısında yapılacak.

100 gün kiralama sınırı ve 100 bin lira ceza

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Günübirlik kiralamalar konusunu düzenleyen teklif ile konut sahipleri bakanlıktan izin alarak 100 güne kadar evlerini kiralayabilecek.

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı kiralama yapanlara 100 bin lira ceza verilecek. Verilen süre sonunda izinsiz faaliyetine devam edenlere 500 bin lira ceza kesilecek.