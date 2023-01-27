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5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları belirlenen ve haklarında tanık beyanı bulunan 12 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlattı.

Şüphelilerden 4'ünün görevde bulunduğu, 6'sının ihraç edildiği, 2'sinin de görevlerinden istifa ettiği belirtildi.

Etiketler ankara fetö gözaltı
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