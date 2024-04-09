  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 5 katlı binanın balkonu çöktü; 1 kişi yaralandı

5 katlı binanın balkonu çöktü; 1 kişi yaralandı

5 katlı binanın balkonu çöktü; 1 kişi yaralandı
Güncelleme:

İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki kadın düşerek yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın birinci kat balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında balkonda bulunan 63 yaşındaki A.B. de balkon ile birlikte aşağı düştü. Sesleri duyan mahalle sakinleri ve esnaflar olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki kadın düşerek yaralandı.

Binanın giriş katındaki işyeri sahibi F.A., "Balkon göçtü. İçerideydik dükkan sahibiyiz biz de. Bir anda ses gelince dışarı çıktık. Ayşe abla göçüğün altındaydı. Zaten binanın eski olduğunu belirtiyorlardı ama bu kadar olacağını tahmin etmiyorlardı. Balkonda çamaşır asıyordu büyük ihtimalle. Çünkü 5 dakika önce seslendi. Oradaydı kendisi. Belim ve kolum çok ağrıyor diyordu. Hiç bilmiyorum durumunu şu an" dedi.

İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. O esnada balkonda bulunan 63 yaşındaki kadın düşerek yaralandı.

 

DHA

Etiketler istanbul kartal balkon çöktü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı Bir insanın ömrü boyunca 1 kez görebildiği Şeytan Kuyruklu Yıldızı'nı bir Türk genci yakaladı E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi dönemi başlıyor E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi dönemi başlıyor Bakan Şimşek'ten kira geliri olanlara ''pişmanlık'' çağrısı Bakan Şimşek'ten kira geliri olanlara ''pişmanlık'' çağrısı İsrail'den Türkiye'ye: ''Zarar verecek tedbirler alacağız'' İsrail'den Türkiye'ye: ''Zarar verecek tedbirler alacağız'' Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AK Parti'ye yeni uyarı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan AK Parti'ye yeni uyarı Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Hani İsrail ile ticaret yoktu?'' Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Hani İsrail ile ticaret yoktu?'' İYİ Parti'den istifa etmişti... Genel Başkanlık için kararını verdi İYİ Parti'den istifa etmişti... Genel Başkanlık için kararını verdi Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti Ayaklı ATM gibi... Dilencinin günlük kazancı şoke etti