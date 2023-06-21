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5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı zeytin dalı pençe kilit
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