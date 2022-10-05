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50 aktivist kadın daha Masha Amini için saçlarını kesti

Aralarında Juliette Binoche ve Marion Cotillard'ın da bulunduğu Fransız aktrisler, İran'da öldürülen Masha Amini için saçlarını kesti

İran’da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltında öldürülen Mahsa Amini’nin ardından İran’da ‘özgürlük’ mücadelesi veren kadınlara Fransa’daki oyuncular saçlarını keserek destek verdi.

13 Eylül’de ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen Emini için İran’ın başkenti Tahran’da başlayan ve ülke geneline yayılan protesto gösterilerinde onlarca kadın öldürüldü.

 Dünyanın pek çok yerinden kadınlar İranlı kardeşleriyle dayanışmayı sürdürüyor.

Son olarak aralarında Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Adjani gibi yıldız isimlerin yer aldığı 50’ye yakın Fransız oyuncu, sembolik şekilde saçlarını kestikleri görüntüleri İranlı kadınlarla dayanışmak için açılan ‘soutienfemmesiran’ adlı Instagram hesabından paylaştı.

Julie Gayet, ‘İranlı kadınlar yalnız olmadıklarını bilmeli’ diyerek, sessizliğin şiddetin en kötü şekli olduğunu belirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Juliette Binoche, Laure Calamy, Marion Cotillard, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert, Alexandra Lamy gibi isimler yer alırken, videonun arka planında faşizm karşıtı İtalyan direniş şarkısı ‘Bella Ciao’nun Farsça versiyonu çalıyor.

Etiketler aktivistler iran protesto saçlarını kestiler özgürlük mehsa emini Masha Amini
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