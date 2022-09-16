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54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

54 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Kirişçi "54 milyon 843 bin 181 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Tarımsal destek de en yüksek payı 31 milyon TL ile hayvan hastalıkları tazminatı desteği alacak.

Etiketler tarım çiftçi tarımsal destek ödemeleri
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