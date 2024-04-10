6 ilde terör operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "6 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin, terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu" dedi.

Operasyona katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷



6️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24”… pic.twitter.com/IDjN8ijdwE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2024

DHA