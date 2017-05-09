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  3. 09 Mayıs 2017 18:51

7 kurt yavrusuna köpek bakıyor

Diyarbakır'da ormanda bulunan 7 kurt yavrusu, yavruları ölen bir anne köpek tarafından besleniyor.

7 kurt yavrusuna köpek bakıyor
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Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde bulunan 7 kurt yavrusu Şanlıurfa Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. 7 yavru kurt yavruları ölen bir anne köpek tarafından emziriliyor...

Diyarbakırın Kulp ilçesinde dağlık alanda gezen vatandaşlar tarafından 7 kurt yavrusu bulundu. Yavru kurtlar Şanlıurfa'da Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Ekipler yavrular için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yavruları ölen bir köpek buldu. Anne köpek yavru kurtlara sahip çıkıp süt emmelerini sağladı..Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yüksel, Diyarbakır'dan getirilen tahmini 2-3 günlük 7 kurt yavrusuna baktıklarını belirterek, "Hayvan barınağında yeni yavrulamış ve yavruları ölen bir köpeği getirdik ve beslenmelerini sağladık. Hayvanlar hemen birbirlerine uyum sağladılar. Bunlar bir süre beslendikten sonra güvenli bir bölgede doğaya bırakacağız" dedi. 

DHA

yavru , orman , köpek , kurt