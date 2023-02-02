9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu.

Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'DE YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATMANIN EŞİĞİNDE OLMUŞLARDIR

Son günlerde bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların Türkiye'de geçici süreyle güvenlik nedeniyle kapatılmasına ilişkin konuşan Soylu, "Bu ülkede büyükelçiler, Türkiye’ye deklarasyon yayınlamışlardır. Sebebi ise Türkiye içerisindeki hukuka ayar vermek ve Türkiye’yi istikrarsız hale getirmek. İstiklal Caddesi saldırısı, Hatay’daki polisevine yapılan saldırı, 2022’de büyükelçilerin altına imza attığı bildiriden farklı değildir, aynısıdır. İçlerinde kalmış büyük bir planın parçasıdır. Türkiye’ye karşı yapmış oldukları deklarasyonda hangi büyükelçi, bu deklarasyonun imzalanmasına salık vermişse, Türkiye'de yaklaşık 3-4 gündür bir DEAŞ hadisesi üzerinden büyükelçiliklerin, bazı ibadet alanlarının tehlikede olduğunu ortaya koyarak, bir kurumumuza ilettiği istihbarı bir notla diğer büyükelçilere de, ‘Biz kapatıyoruz, siz de kapatın’ telkininde bulunarak, 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır" demişti.