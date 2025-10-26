  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 9'u kırmızı bültenli 10 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

9'u kırmızı bültenli 10 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

9'u kırmızı bültenli 10 suçlu daha Türkiye'ye getirildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Almanya, Gürcistan, Rusya, Belçika ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

'SUÇ İŞLEYENLERİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ'

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Demirözler' organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya'da, 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Şartlı tahliyenin geri alınması' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Yağma, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve İhaleye fesat karıştırma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Silahlı yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, Kasten öldürme ve Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan'da, 'Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya'da, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize geri getirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

DHA

text-ad
Etiketler kırmızı bülten suçlu türkiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
112'den yardım isteyen emekli astsubay ölü bulundu 112'den yardım isteyen emekli astsubay ölü bulundu Cezaevinde 6 mahkum hastanelik oldu Cezaevinde 6 mahkum hastanelik oldu İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek İlkay Gündoğan en kritik maçta sahalara geri dönecek Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var 3 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Devlet yurdunda kalan 16 yaşındaki genç kız sır oldu Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Uzman çavuşu öldüren cezaevi firarisi kadın operasyonla yakalandı Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in sağlık durumu açıklandı Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Parkta baygın bulunan 2 kız çocuğundan 1'i hayatını kaybetti Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu Ünlü profesör Celal Şengör ev sahibiyle davalık oldu
Erdoğan-DEM Parti görüşmesine 2 gün kala erteleme kararı Erdoğan-DEM Parti görüşmesine 2 gün kala erteleme kararı Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi Bölücü terör örgütü PKK Türkiye'den tamamen çekildi İmamoğlu ifade verecek! CHP'liler adliyeye akın etti İmamoğlu ifade verecek! CHP'liler adliyeye akın etti Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak! İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Yapay zeka bu meslekleri tarihe gömecek! Uzman isim tek tek açıkladı Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı Festivalde feci kaza: Paraşütçüler havada çarpıştı Ankara'da eğlence mekanına silahlı saldırı Ankara'da eğlence mekanına silahlı saldırı Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti Çay ocağında dehşet anları! Yanına yaklaşıp ateş etti Bereketli topraklarda hasat başladı: Ton fiyatı 3 bin 100 TL! Bereketli topraklarda hasat başladı: Ton fiyatı 3 bin 100 TL!