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ABD Başkanı Biden'a alevli doğum günü pastası

ABD Başkanı Biden'a alevli doğum günü pastası
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ABD Başkanı Biden'ın yanan devasa pastanın önünde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada alay konusu oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, 81. yaş gününü kutlamak üzere Beyaz Saray'daki bir yemek masasında tek başına otururken çekilmiş bir fotoğrafını alevli bir doğum günü pastasıyla birlikte paylaşılmasının ardından alay konusu oldu.
Biden'ın bir sosyal medya platformunda yeni açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu cümleler yer aldı:

81 yaşıma girdim ve tek sahip olduğum yeni bir sosyal platform oldu. İyi dilekleriniz için teşekkürler.

Biden pastasının üzerinden mumların çok olması sebebiyle, 'Ve doğum günü mumu fabrikasındaki işçilere, umarım sendikanız size fazla mesai yaptırmıştır' diye espri yaptı.
2021'de göreve geldiğinde Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olan Biden, hala liderlik etmeye uygun olup olmadığı konusunda uzmanların ve anketlerin şüpheleriyle karşı karşıya duruyor.

Etiketler abd başkan biden
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