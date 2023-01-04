  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ABD'de dehşete düşüren olay: 500'den fazla cesedi parçalara ayırıp sattı

ABD'de dehşete düşüren olay: 500'den fazla cesedi parçalara ayırıp sattı

ABD'de dehşete düşüren olay: 500'den fazla cesedi parçalara ayırıp sattı
Güncelleme:

ABD'nin Colorado eyaletinde eski bir cenaze levazımatçısı, yakılması için getirilen yüzlerce cesedi izinsiz parçalara ayırıp satarak ölülerin yakınlarını dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cesetleri parçalayan kişi olduğu belirtilen Koch da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cenaze yakınlarını sahte belgelerle dolandırdıkları ve vücut parçalarını cerrahi eğitim şirketlerine sattıkları söylenen Hess ve Koch, Temmuz'daki duruşmada suçlamaları kabul etmişti.

Hess ve Koch'un cenaze yakınlarından hiç gerçekleşmeyen yakma işlemleri için bin dolar talep ettikleri, bazı durumlarda da uzuv bağışı karşılığında bunu ücretsiz yapmayı önerdikleri belirtiliyor.

ABD'de nakil için kalp ve böbrek gibi organları satmak yasa dışı. Ama, baş, gövde, kol ve bacak gibi uzuvlar için bir yasal düzenleme bulunmuyor.

 Dünkü duruşmada, cenaze yakınları da ifade verdi.

Denver Post gazetesine göre Nancy Overhoff adlı bir kadın "Megan annemin kalbini çaldı. Benim de kalbimi kırdı" dedi.

Erin Smith adlı başka bir cenaze yakını da "Bugün buraya kelepçe seslerini duymak için geldik" diye konuştu.

Megan Hess'in işlettiği Sunset Mesa cenaze evinde cesetlerin izinsiz parçalanıp satıldığı 2018'de ortaya çıkmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) daha sonra buraya baskın düzenlemişti.

Etiketler hapis ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Şamil Tayyar'dan memur ve emeklinin zam oranına tepki
Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı
İki zincir market fiyatları sabitledi, bir market indirim yaptı
Zamlı dul ve yetim aylıkları belli oldu
En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıktı! İşte yeni maaşlar
Çocuk tacizcisine dersini böyle verdi!
Zam oranı yüzde 30'a çıktı; bedelli askerlik ücreti değişti
Şentop, ''Lozan'da gizli madde var'' tartışmasına noktayı koydu
Memur ve memur emeklisine ek zam geldi! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Sıfır otomobile okkalı zam! İki marka fiyat listesini açıkladı