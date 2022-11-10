ABD'de merakla beklenen enflasyon açıklandı! Dolar, euro ve altın fiyatları hareketlendi

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan veriler sonrası piyasa hareketlendi.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD'de TÜFE ekimde yıllık bazda yüzde 7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 artış gösterdi.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,5'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

Ülkede enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e inmesi öngörülüyordu.

Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.

Dolar/TL de veri sonrasında ilk etapta 18,5490'a kadar geriledi. Kur 18,56'nın üzerinde seyrediyor.

ENFLASYON VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor. Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor.

Halihazırda para piyasalarında Fed'in aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 baz puan için yüzde 54 ve 75 baz puan için yüzde 46 düzeyinde bulunuyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,48 TL'den,

18,62 TL'den başlayan Euro 18,81 TL'den,

21,11 TL'den başlayan Sterlin 21,50 TL'den,

12,68 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,71 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 18,78 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Güne 1.704 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.731 Dolar'dan,

1.018 TL'den başlayan Gram altın 1.039 TL'den,

1.636 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.662 TL'den,

6.733 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.873 TL'den,

12,56 TL'den başlayan Gümüş ise 12,62 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 16.222 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.607 Dolar'dan,

1.163 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.186 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,42 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,24 Dolar'dan işlem görüyor.