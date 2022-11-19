ABD'den al haberi: ''TSK operasyona hazırlanıyor''

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, "Önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları izleniyor" ifadeleriyle ABD vatandaşlarına uyarıda bulundu.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, bugün resmi internet sitesi üzerinden ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımladı.

ABD’nin mesajında “ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları izliyor. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam ediyor” denildi.

4 UYARI

Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak ‘Sınır bölgelerinden kaçının’, ‘Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun’, ‘Düşük bir profil tutun’, ‘Güncellemeler için yerel medyayı izleyin’ ifadeleri kullanıldı.

Uyarı mesajının sonunda ise “Dışişleri Bakanlığı’nın Irak için Seyahat Danışmanlığı, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak Misyonu’nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 4. Seviye: Seyahat Etmeyin’de kalıyor” bilgisi paylaşıldı.

TÜRK YETKİLİ, IRAK VE SURİYE MESAJI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Irak’a düzenlenen sınır ötesi operasyonun sonrasında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki hedeflere yöneleceğini belirtmişti. Türkiye’deki PKK ve IŞİD terörünün kabul edilemez olduğunu kaydeden yetkili, Ankara’nın bir şekilde güney sınırındaki tehditleri temizleyeceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da birkaç ay önce Suriye'ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan haziran ayında yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.