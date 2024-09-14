11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oğlu Ahmet Münir Gül İle Bodrum'da görüntülendi.

Son zamanlarda sessizliğini koruyan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bodrum'da ortaya çıktı. Büyük oğlu Ahmet Münir Gül ile Bodrum'da yürüyüş yaparken görüntülenen Gül'ün, oğuluyla sohbet ettiği görüldü.

Abdullah Gül'ün 41 yaşındaki büyük oğlu Ahmet Münir Gül, 2009–2011 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nde, 2003–2006 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. 2013 yılında Geopol Enerji Yatırım şirketi ile iş hayatına adımını attı.

Gül, İstanbul merkezli kurduğu Geopol Yatırım Enerji şirketi ile çeşitli projelerle elektrik enerjisi üretip bunun satım işini sağladı.

Abdullah Gül'ün 33 yaşındaki küçük oğlu Mehmet Emre Gül ise ilk olarak 2008 yılında e-ticaret alanında yatırım yaparak ticari hayatta ismini duyurdu. "Adresime Gelsin Bilişim Teknolojisi ve Ticaret Ltd." adlı 15 bin TL sermayeli şirket kuran Gül, Ankara'daki alışveriş merkezlerinde 'bardak içinde soslu haşlanmış mısır satışı' işiyle de gündeme gelmişti.

Üç çocuk babası olan Abdullah Gül'ün kızı Kübra'dan 2010 ve 2014 doğumlu iki de torunu var.

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