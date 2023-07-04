Abdullah Öcalan'ın avukatlarına beraat

Silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı.Duruşmada 6 tutuksuz sanık ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bir sanık da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıklar ve sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Baran Doğan, dosyada hiçbir delilin olmadığını ve örgütsel faaliyet içinde bulunmadığını belirtti. Doğan, "Ben, Kürt siyaseti içerisinde bulunan biriyim. Bu memlekette bir Kürt sorunu olduğunu söylüyorum. Örgütsel bir suç varsa savcılık bir delil ortaya koymalı. İmralı'ya, başsavcılık izin verirse giriyorsunuz, her şeyinizi arıyorlar. Görüşmeler kaydediliyor. Ben, Öcalan'ın avukatlığını yaptım. Avukatlığımdan dolayı beni yargılayamazsınız. Örgütün benden haberi yok, benim de örgütten haberim yok" dedi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI SAVUNMAYA SAHİP ÇIKTIK"

Sanık Mahmut Taşcı da "Mesleğimizi icra ettiğimiz için yargılanıyoruz. Her türlü tehdide karşı savunmaya sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Sanık Suat Eren de mütalaanın bir dayanağı olmadığını belirterek mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

SANIK AVUKATLARI, MÜVEKKİLLERİNİN ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇUNU İŞLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Duruşmada söz alan diğer sanıklar, mütalaaya katılmadıklarını ve haklarında beraat kararı verilmesini talep ettiklerini söylediler.

Savunma yapan sanık avukatları da müvekkillerinin iddianameye konu olan suçu işlemediklerini ve mesleklerini yaptıklarını belirterek müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.