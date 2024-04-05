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Abdullah Zeydan eylemlerinde gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı

Abdullah Zeydan eylemlerinde gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı
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Yerel seçimlerde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55.48 oy almasına rağmen mazbatasının verilmemesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 86 kişi serbest bırakıldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55.48 oy almasına rağmen mazbatanın il seçim kurulu kararıyla yüzde 27.15 oy alan AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmek istenmesi üzerine İstanbul'un Esenyurt ilçesinde açıklama yapan 86 kişi iki gün gözaltında tutulduktan serbest bırakıldı.

Esenyurt ilçesinde Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılıp eylem yaptıkları için gözaltına alınan, aralarında TİP Esenyurt ve Büyükçekmece İlçe Başkanları ile parti üyelerinin de bulunduğu 86 kişi Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. 2 günlük gözaltı süresinden sonra adliyeye sevk edilen 86 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Etiketler esenyurt Mazbata Van
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