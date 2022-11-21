Abdürrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunuyla ilgili kahreden ayrıntı

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın AVM'de hayatını kaybeden torunuyla ilgili yürek yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. 15 yaşındaki gencin AVM'nin dördüncü katından atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik yapan iş insanı Abdurrahim Albayrak (68) ve ailesi önceki gün büyük bir acı yaşadı. Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan B.'nın İstanbul Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'nin dördüncü katındaki yemek alanında bulunan balkondan düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

ALBAYRAK'TAN YÜREK BURKAN MESAJ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, “Torunum, gözbebeğim, Batuhan’ım, bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Üzüntümü tarif etmem imkânsız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet mekânına kabul eylesin. Bizlere de sabırlar versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı inanın bilmiyorum" ifadelerine yer vermişti.

AVM'YE ARKADAŞLARIYLA GELDİ

Üzücü olayla ilgili bugün dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; Batuhan B., ünlü isimlerin de uğrak mekânlarından olan AVM'ye arkadaşlarıyla birlikte geldi. Arkadaş grubu restoranların bulunduğu dördüncü kata çıktı. Bir süre sonra ise Batuhan B. balkondan kendini boşluğa bıraktı.

Alışveriş merkezinde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Batuhan B.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet