Abdurrahman Dilipak: İstanbul Sözleşmesi Allah'a karşı bir komplodur!

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

Haber Global ekranlarında yayımlanan Buket Aydın'ın Koltuk programının konuğu, Gazeteci Abdurrahman Dilipak oldu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Dilipak, yeni bir İstanbul Sözleşmesi açıklaması yaparak duyanları şaşkına çevirdi. Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'nin Allah'a karşı bir komplo olduğunu savundu.

Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Dilipak, konuyla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

NEDEN MUHAFAZAKARLIKLARINI ÖN PLANA ÇIKARMIŞ KADINLAR TARAFINDAN KURULAN KADEM’İN MÜSLÜMAN AİLE YAPISINA AYKIRI DAVRANDIĞINI İDDİA EDİYORSUNUZ?

Cinsiyet eşitliği kelimesi değil, toplumsal cinsiyet eşitliğidir. İstanbul sözleşmesinde toplumsal cinyet dediğiniz LGBT'den ve plustan ibarettir. Ben öyle bir kavramı reddediyorum. Hazreti Lut'u peygamber kabul ettiğim için HZ.Lut'un onlar için söylediklerini aynen tekrarlıyorum. Cinsiyet eşitliği dediğinizde ben hiçbir zaman eşitliği kabul etmedim. Allah parmak uçlarımız gibi farklı yarattı.

ALLAH’IN YARATTIĞI HER CAN KADIN YA DA ERKEK BİRBİRİNE EŞİT DEĞİL MİDİR?

Eşitlik yok. O bize batının dayattığı bir aldatmaca. Adalet ve Allah önünde zaten herkes eşit.

Kim o işte daha ehil ve kim daha layıksa o. Bunun kadını, erkeği yok. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun.

NİYE SİZİ BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR İSTANBUL SÖZLEŞMESİ? NEDEN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRK AİLE YAPISINI BOZDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Çünkü bu Allah'a karşı, Resulüne karşı bir komplo. Yeni dünya düzenine geçişte ailesiz toplumu öngörüyor. Kadını erkeğe düşman yapıyor.

Cinsel deneyim, tercih ve yönelimi özgürleştirecek ama öbür taraftan aile içerisinde cinsiyet değişimi yapıp kadın özgür kalacak. Evlilik devam edecek. Böyle bir şey yok. Birey inanç, ahlak ve gelenekten bağımsız olarak kişinin tanımlanmasıdır. Bunun tanımı nedir? Bu insan değil, bu transhümanizmdir.

Hakkı cinsiyetle etiketlemeyin. Bir insan hayvanı işkence ederek öldürüyorsa o, hayvandan da aşağıdır. Ben insancı da değilim. Ben Müslümancı da değilim. Ben hümanist de değilim. Ben Hak'ka taptım. Eğer hayvana haksızlık ediyorsa ben o hayvandan yanayım. Hayvan hakları, kadın hakları, erkek hakları, çocuk hakları olmaz. Öyle şey olmaz.

İstanbul Sözleşmesini savunan seçimi kaybeder. Babacan'a oy vermez. Davutoğlu bunu reddetmedikçe oy alamaz. AK Parti bunu değiştirmedikçe seçimi kaybeder.