Acı haberler peş peşe geldi! İki şehit

Acı haberleri Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Hakkari’de bir askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Hakkâri /Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında 16 Kasım 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz atışı neticesinde şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ACI HABER BABAOCAĞINA ULAŞTI

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.

Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.

Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

BAKAN AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Abdurrahman Topuksuz’un şehadetine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK’TAN DA ACI HABER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Teğmen Burhan Sönmez’in Şırnak/Silopi’de Habur Çayı’nda şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit askerle ilgili şu mesajı paylaştı:

“Kahraman silah arkadaşımız, 16 Kasım 2020 tarihinde Şırnak/Silopi’de Habur Çayı’nda suya kapılarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asli milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.”