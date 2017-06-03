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  3. 03 Haziran 2017 09:39

Adana'da 47 adrese baskın !

Adana'da aranan kişilere yönelik operasyonda 47 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 47 adrese baskın !
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Adana'da aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 500 polisle kent merkezinde 47 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalara, Uyuşturucuyla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terör ile Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekiplerinin de destek verdi.

Operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, güvenin kötüye kullanılması, kumar için yer ve imkan sağlama, mala zarar verme, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma ile resmi belgede sahtecilik" suçlarından farklı cezalarla aranan 15 kişi gözaltına alındı.

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