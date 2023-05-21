Adana'da şiddetli deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.46'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ise 6.67 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise Adana merkezli depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Vatandaşlar, birden sallanmaya başlayınca korkup sokağa çıktıklarını söylediler.

BİR DEPREM DAHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 16.41'de ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 6.75 kilometre altında gerçekleşti.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...