Aday sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu'ndaki aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme şartlarının kanun yerine yönetmelikle belirlenmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

AYM'nin Resmİ Gazete'de yayımlanan kararına göre, Mardin 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...aday sürücülerin sürücü belgelerinin iptal edilme..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Başvuruyu esastan görüşen AYM, söz konusu kuralın Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.

AYM'nin gerekçesinde, iptali istenen kuralın, aday sürücülerin belgelerinin iptal edilme şartlarının ve usullerinin yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü hatırlatıldı.

Kararda, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulanarak, "Özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkını sınırlamaya yönelik bir kanuni düzenlemenin şeklen var olması yeterli olmayıp temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olması gerekmektedir. Temel hakları sınırlayan bir kanunun bu niteliklere sahip olması Anayasa'nın 7. maddesiyle güvenceye alınan yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesinin de bir gereğidir" denildi.

AYM'nin kararında TBMM tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılabilmesi amacıyla iptal hükmünün Gazete'de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.