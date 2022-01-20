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Adı ''toplu tecavüz'' ile anılmıştı! Robinho'ya 9 yıl hapis

Adı ''toplu tecavüz'' ile anılmıştı! Robinho'ya 9 yıl hapis

Ülkemizde Başakşehir ve Sivasspor'da oynayan, Real Madrid, Milan, Manchester City gibi Avrupa devlerinde forma giyen Robinho'ya 9 yıl hapis cezası verildi.

Robson de Souza ya da lakabıyla Robinho, Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya’da görülen tecavüz davasında 9 sene hapis cezasına çarptırılan Robinho'nun temyiz mahkemesine yaptığı itiraz, İtalyan yargı sisteminin en üst makamı olan 'Corte suprema di cassazione' tarafından reddedildi.

 İtalyan adalet sisteminde 4 seviyede temyiz hakkı bulunuyor. Daha önceki başvuruları da kabul görmeyen Brezilyalı futbolcunun 4. ve son temyiz başvurusu da reddedilerek 9 yıllık hapis cezası onanmış oldu.

Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco, 2013 yılında Milano'da karıştığı "toplu tecavüz" olayından dolayı suçlu bulunmuş ve 9 yıllık hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava ilk olarak 2017 yılında görülmüş ve Robinho suçlamaları reddetmişti.

 En son 2020 yılında ülkesi Brezilya'da Santos ile anlaşan futbolcunun sözleşmesi kısa süre içerisinde tecavüz suçlamaları nedeniyle feshedilmişti. Robinho şu anda herhangi bir takımda forma giymiyor.

Etiketler toplu tecavüz robinho
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