Adıyaman ve Malatya'da peş peşe depremler

Asrın felaketinin vurduğu illerimiz Adıyaman ve Malatya yeni güne peş peşe meydana gelen depremlerle başladı. Adıyaman'da 3,7 Malatya'da ise 3,5 büyüklüğündeki depremler meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) bugün Adıyaman ve Malatya'da peş peşe 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, saat 03:29'da merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Malatya ise saat 04:14'te 3,5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Malatya'daki depremin derinliği 9,49 km, merkez üssü ise Yeşilyurt olduğu açıklandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...