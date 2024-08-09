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Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 yaralı

Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 yaralı
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Adıyaman'da inşaat sırasında iskelenin devrilmesi sonucu 3 çalışan ağır yaralandı.

Adıyaman merkez bölgesinde  devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Ö. (57), Ahmet K. (60) ve Cafer Ö. (27), iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düştü.

DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralanan Süleyman Ö., Ahmet K. ve Cafer Ö. , olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler Adıyaman iskele çökme
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