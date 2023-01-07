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AFAD duyurdu: Van'da deprem!

AFAD duyurdu: Van'da deprem!
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AFAD, Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ege bölgesinde peş peşe meydana depremlerin ardından Van'da deprem oldu. 

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Van'ın Özalp ilçesinde saat 15.41'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın verilerine göre son depremlerin listesi şu şekilde:

Ege Denizi'nde art arda depremlerEge Denizi'nde art arda depremlerGüncel
Aydın'da korkutan deprem!Aydın'da korkutan deprem!Güncel

 

 

 

Etiketler van özalp deprem oldu afad
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