AFAD duyurdu: Van'da deprem!
AFAD, Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ege bölgesinde peş peşe meydana depremlerin ardından Van'da deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Van'ın Özalp ilçesinde saat 15.41'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın verilerine göre son depremlerin listesi şu şekilde:
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