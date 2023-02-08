AFAD'a gönüllü olarak başvurusu yapabilirsiniz

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) müfettiş gönderilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. AFAD ekibinin büyük bir bölümünü gönüllüler oluşturuyor.

Deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşların öncelikle gonullu.afad.gov.tr internet sitesindeki AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvuru yapması gerekiyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-posta yoluyla platforma yönlendirilecek.

Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilir.

NASIL AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLUNUR?

AFAD gönüllüsü olmak için 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmak yeterli. Adayların eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gerekiyor.

AFAD gönüllülük eğitimlerine/görevlerine katılacak olan adayların sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması lazım.

AFAD EĞİTİM PROGRAMI NASIL YAPILIYOR?

Bu programın amacı, afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak, yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek.

AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşuyor.

Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedefleniyor.

AFAD Gönüllülük Sistemi'nde, eğitimlere ek olarak, gönüllülerin katılabileceği huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüphane kurma ve fidan dikme gibi sosyal faaliyetler/görevler de olacak.

Eğitimler, tatbikatlar, sosyal aktiviteler ve görevlere katılan AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüklerindeki Gönüllü İl Koordinatörleri olarak görevlendirilmiş personeller tarafından ve gönüllülük portalı üzerinden puan verilecek. Bu puanlarla gönüllülere küçük sürpriz hediyeler gönderilecek.