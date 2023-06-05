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AFAD'dan şiddetli yağış alarmı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

AFAD'dan şiddetli yağış alarmı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
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AFAD, bugün ve yarın kuvvetli yağış beklenen iller için uyarıda bulundu.

AFAD, Samsun, Ordu,  İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimlerinde şiddetli yağış uyarısında bulunarak, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerimizde yaşanan aşırı yağışlara müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. 

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şu iller için uyarılarda bulundu: 

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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Etiketler afad meteoroloji yağış hava durumu
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