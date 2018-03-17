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  3. 17 Mart 2018 11:33

Afrin'de çok önemli gelişme ! Teröristlerin bağlantısı kesildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 57. gününde 4 köy daha temizlenerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana karayolu bağlantısı kesildi.

Afrin'de çok önemli gelişme ! Teröristlerin bağlantısı kesildi
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TSK ve ÖSO, Afrin’in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti.

3567 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DAEŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.

tsk , terörist , afrin
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