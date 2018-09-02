Afyankarahisar'da kaza: 2 ölü, 30 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 30 kişide yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 80. Kilometresi Topuzdere mevkiinde meydana geldi. 35 PK 656 plakalı şehirler arası otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan ve henüz kimliği tespit edilmeyen 2 kişi hayatını kaybederken 30 kişide yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Gece 02.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası Afyonkarahisar ve Eskişehir’den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis Ekipleri’nin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar, Emirdağ ve Eskişehir Devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri Afyonkarahisar-Ankara karayolunda güvenlik tedbirleri alırken, olay yerine gelen nöbetçi savcı tarafından inceleme yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İŞTE ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ



Afyonkarahisar-Ankara karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölen 2 kişi ile yaralanan 32 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu 80. kilometresi Topuzdere mevkiinde meydana geldi. Deniz Şimşek yönetimindeki 35 PK 656 plakalı otobüs şarampole devrildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Nesrin Yaygın olay yerinde Mustafa Ekim (68) ise Afyonkarahisar Devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Deniz Şimşek ile yolcular Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32, Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6) yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar, Emirdağ ve Eskişehir’de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.