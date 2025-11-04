AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş itirazını reddetti

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına yaptığı itirazı reddetti.

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 7 Ekim'de Demirtaş'ın tutukluğu hakkında 8 Temmuz'da verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına 1 gün kala itiraz etmişti.

AİHM, Türkiye'nin itiraz talebini reddetti. Bu ret ile birlikte AİHM'nin 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararı kesin hüküm haline geldi.

 Kararın duyurulmasının ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada hükümetin itirazına da vurgu yapılarak "AİHM'nin bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı reddedildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu" denildi.

Selahattin Demirtaş da AİHM'nin kararının ardından sosyal medya hesabından kendi el yazısıyla yaptığı açıklamda şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar,

AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki "kardeşlik hukuku" her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir.

Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir.

Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimizi gönderiyorum.

Selahattin Demirtaş

3 Kasım 2025"

 

