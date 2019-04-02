AK Parti tüm İstanbul'da seçimlere itiraz etti! İşte ilk açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın, seçim sonuçlarına yönelik olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapıyor.

İşte Şenocak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayısı ve sandık sonuç tutanakları arasında fahiş farklar tespit edilmiştir. Bugün farklı bir dosya ile bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Binali Yıldırım 152 oy almış 3299 nolu sandıkta. Burada ilçe seöim kurulunda bu verileri giren memurlar bu verileri sadece sıfır olarak kaydetmiş. Bizim bu şekilde tespit ettiğimiz 2 bin 675 oydan bahsediyoruz. Bu işi hangi memurlar neye dayanarak yapıyorsa bunların üzerine hukuki ne yapılması gerekiyorsa takip edeceğiz ve uygulayacağız. Seçmenlerimizin hakkını hukukunı koruyacak şeklide hareket etmemiz gerekiyor. Görevini hakkıyla yerine getiremeyenler veya farklı şekilde yansıtanlarla ilgili bahsediyorum. Sıfır olarak kaydedemezsiniz.

Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında; daha önce de belirttiğimiz gibi seçim sonucunu etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız. Zarfın içindeki bir pusulanın eksik olması nedeniyle binlerce oyun geçersiz sayıldığını tespit ettik. CHP'nin adayı geçersiz oyların açılarak yeniden sayılması konusundaki rahatsızlığını ifade etti. Bu tepkiyi vermesi manidar. İBB'ye ilişkin oyların yeniden sayılması ve maddi hata ve usulsüzlükler vatandaşın hür iradesinin sandığa yansımasına halel getirmiştir."

Bizim görevimiz vatandaşın iradesinin tam ve eksiksiz oalrak sandığa yansımasını sağlamaktır. Yasal hakkımızı kullandık. Aziz İstanbulluların verdiği akrar başımızın üstündedir."

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İtiraz süreçleri iki gün sürecek ve bu süre zarfında ilçe seçim kurulları itirazları karara bağlayacak ve sonrasında da il seçim kurulu itiraz süreçlerine başlayacak. Bu süreç de bir gün sürecek ve sonrasında da il seçim kurulları bu itirazları karara bağlayacak.

SON KARARI YSK VERECEK

Süreçte nihai karar merkezi YSK olacak, ilçe ve il seçim kurullarının vermiş olduğu kararlar YSK’ya gönderilebilecek, 13-14 Nisan tarihinde de YSK’nın o itirazlara ilişkin nihai kararı verecek.

