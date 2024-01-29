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AK Parti'de Erdoğan'ın ziyareti sonrası sürpriz görevden alma

AK Parti'de Erdoğan'ın ziyareti sonrası sürpriz görevden alma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin adaylarının tanıtım toplantısına katıldığı Eskişehir'de AK Partili İl Başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçime 63 gün kala görevden alındı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, yerel seçime 63 gün kala görevden alındı.

Dün AK Parti Eskişehir il teşkilatı, aday tanıtım toplantısı için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamıştı. Erdoğan daha şehirden ayrılmadan, partinin il başkanı Süleyman Reyhan görevden alındı. Yerine ise yönetimde yer alan Tanıtım Medya Başkanı Gürhan Albayrak atandı.

GazeteDuvar'dan Şenay Bilik Yıldırım'ın haberine göre Atamayı yeni il başkanı Albayrak da doğruladı. Göreve getirilmesinin genel merkezin kararı olduğunu ifade eden Albayrak, bundan sonra partinin il başkanı olarak yerel seçim sürecini yürüteceğini söyledi.

Kendisine yeni bir görev verilmesi nedeniyle görevden alındığını açıklayan Süleyman Reyhan ise, "Genel merkezimizin şahsıma tevdi ettiği yeni görev nedeniyle siyasi hayatıma farklı bir vazifede devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Reyhan, genel merkezin vereceği yeni görevin ne olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

AK Parti'de 3 dönem il başkanlığı görevi yapan Reyhan, 31 Mart yerel seçimlerinde tüm il teşkilâtı ile birlikte canla başla çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. 

Etiketler Süleyman Reyhan eskişehir görevden alma recep tayyip erdoğan
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