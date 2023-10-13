AK Parti'de Ömer Halisdemir istifası

AK Partili Sulusaray Belediyesi Başkanı Necmettin Coruk zehir zemberek açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı, Ömer Halisdemir’in adının verildiği caddenin adının değişmesi sonrası Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk’un kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurmuştu.

"HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR"

Gelişmeler sonrası Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk yaptığı açıklamayla AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu ve şunları söyledi:

“Belediye başkanı olabilmek için şehidimizin adı üzerinden rant sağlamaya çalışanlar, şahsımı ve dava arkadaşlarımı iftira, yalan ve ithamlarla yıpratmaya çalışarak Türkiye gündeminde haber yapmışlardır.

Bu insanlara hakkımız helal değildir. Ayrıca mensubu olmaktan şeref duyduğum AK Parti’de İl Genel Meclis Üyeliği (2014-2019) ve bir dönem de belediye başkanlığı (2019-2024) olmak üzere hizmet etme imkânı veren, bana güvenen teşkilatımıza Sulusaraylı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne kadar görevimizin başında olup, Sulusaray halkımızın hizmetkârı olarak devam etmekteyim” ifadelerini kullanarak, partisinin il başkanlığına verdiği istifa dilekçesini paylaştı.